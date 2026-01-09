Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin "dokunulmazı" belli oldu! Sadettin Saran hiçbir teklifi kabul etmeyecek

9/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu, kısa sürede takımın lideri haline geldi. Atletico Madrid başta olmak üzere birçok kulübün radarına giren 29 yaşındaki yıldız için yönetim son sözünü söyledi.

Fenerbahçe'nin PSG'den transferi Asensio, sezonun ilk yarısına performansıyla damga vurdu. 

Takımın skor yükünü çeken isimlerden olan yıldız futbolcuya Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa ekiplerinden ilgi var.


Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe astronomik teklif gelmesi durumunda dahi Asensio'yu kesinlikle satmayı düşünmüyor.


Sarı-lacivertlilerde mutlu olan Asensio'nun da takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ifade edildi.


Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı ve 9 gol-5 asistlik skor katkısı verdi.


Sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro.


