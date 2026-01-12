Spor tutkunlarını bugün de futbol dolu bir gün bekliyor. Süper Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar sahne alacak. Trendyol 1. Lig’de zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanırken, Suudi Arabistan Pro Lig’de yıldızlarla dolu dev mücadele futbolseverlerin ilgisini çekecek. Avrupa cephesinde ise Serie A ve La Liga’da üç puan mücadelesi nefesleri kesecek. Fransa Kupası’nda da sürpriz sonuçlara açık karşılaşmalar var. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Ocak maç programı.