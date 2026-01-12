Futbolseverleri bugün de birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor. Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor evinde Manisa FK’yı konuk edecek. Al Hilal - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig’de kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da da Juventus - Cremonese üç puan için mücadele edecek. İspanya La Liga ve FC Fransa Kupası maçları da nefes kesecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var, maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Ocak Pazartesi maç programı.
Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var?
19:30 Suudi Arabistan - Vietnam AFC U23 Şampiyonası Spor Smart
19:30 Ürdün - Kırgızistan AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2
20:00 Manisa FK - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Genoa - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Al Hilal - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:45 Juventus - Cremonese İtalya Serie A Sport 2
22:45 Liverpool - Barnsley İngiltere FA Cup tabii Spor
23:00 Sevilla - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport
23:10 PSG - Paris FC Fransa Kupası Bein Sports 4