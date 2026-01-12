Altyapıya değil zamma çalıştı: Başkent 100 gündür susuz

Yol yaparak trafik sorunun çözülemeyeceği açıklamalarıyla eleştiri konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de suçu alışveriş merkezlerine attı. Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor" dedi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın Genel Kurulu'nda konuşan Yavaş, trafik sorununu çözeceklerini belirterek "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız" ifadesini kullandı.