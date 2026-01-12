Altyapıya değil zamma çalıştı: Başkent 100 gündür susuz

Ankara'da günlerdir süren su kesintileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2019’dan bu yana su altyapısına yeterli yatırım yapmadığı eleştirilerini gündeme getirdi. Sayıştay ile Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarına göre, yenilenmeyen asbestli ve çelik borular nedeniyle şebekedeki kayıp-kaçak oranı yüzde 37’ye ulaştı. Bu kayıp Ankara’nın 53 günlük içme suyu ihtiyacına denk gelen 65 milyon metreküp suyun boşa gitmesine yol açtı. Altyapı sorunları sürerken suyun metreküp fiyatının 2019’da yaklaşık 5 liradan 2025’te 156 liraya çıkması, Yavaş yönetimine yönelik eleştirileri daha da artırdı.
Ankara’daki su kesintileri, Mansur Yavaş döneminde altyapı ihmalinin ve artan su zamlarının yol açtığı bir krize dönüştü. Başkentteki içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranı yüzde 37 seviyesinde bulunuyor. Bu oran mevzuatta öngörülen yüzde 25 sınırına düşürülmüş olsaydı, kentin 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalabilecekti. Sayıştay ve Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarında asbestli ve çelik boruların sistematik biçimde yenilenmemesi, kayıpların temel nedeni olarak gösteriliyor.
KESİNTİLER 100 GÜNÜ AŞTI
Başkentte su kesintileri, 29 Eylül 2025'te Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda yaşanan arızayla başladı. Arızanın ardından kent genelinde "dönüşümlü kesinti" ve "basınç düşüklüğü" uygulamaları devreye alındı. 100 günü bulan süreç zaman zaman "onarım bitti, normale döndü" açıklamalarıyla kesildi, ancak kış aylarına girilirken şikâyetler yeniden büyüdü. ASKİ'nin arıza, manevra, kot farkı, nüfus yoğunluğu, baraj seviyesi gibi farklı günlerde farklı gerekçelerle yaptığı duyurular da soru işaretlerini gidermeye yetmedi.
DSİ: SORUMLULUK ASKİ'DE
Devlet Su İşleri (DSİ), suyun kaynaktan son kullanıcıya ulaştırılmasının Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği ASKİ'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. DSİ’ye göre, kayıp-kaçağı azaltmaya yönelik tüm önlemlerin alınması belediyenin asli görevi. DSİ verilerine göre, Ankara'nın Ocak 2026 itibarıyla içme suyu barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7'ye düştü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 22,7'ydi. Barajların aktif hacmi 69 milyon metreküp olarak açıklanırken, kentin günlük içme suyu ihtiyacının yaklaşık 1 milyon 240 bin metreküp olduğu bildirildi. DSİ raporlarına göre, Ankara barajlarında ölü hacim dahil toplam su miktarının 294 milyon metreküp olduğu ve "sadece barajlar dikkate alındığında" 237 günlük su bulunuyor. Ancak ölü hacimdeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ tarafından pompa sistemlerinin kurulması gerekiyor. Ancak ASKİ Çamlıdere Barajı'na yüzer pompa sistemini kurmak için aralık ayında harekete geçti.
SUYA YÜZDE 3024 ZAM YAPILDI
Altyapı sorunları devam ederken, su fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Ankara'da 2019’da metreküpü yaklaşık 5 lira olan suyun fiyatı, 2025'te konutlarda ortalama 156 liraya yükseldi. Böylece
6 yıldaki toplam artış yaklaşık yüzde 3024 oldu.
Şimdi de suçu AVM'lere attı
- Yol yaparak trafik sorunun çözülemeyeceği açıklamalarıyla eleştiri konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de suçu alışveriş merkezlerine attı. Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor" dedi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın Genel Kurulu'nda konuşan Yavaş, trafik sorununu çözeceklerini belirterek "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız" ifadesini kullandı.
Su yönetilemedi
- Sayıştay raporlarında, su tarifesi belirlenirken mevzuata aykırı biçimde bazı giderlerin faturalara yansıtıldığı, atık su ve yağmur suyu maliyetlerinin ayrıştırılmadığı belirtildi. Ayrıca endüstriyel atık su denetimlerinde aksaklıklar yaşandığı, işletmelerin süresinde denetlenmediği kaydedildi. Bulgular, "yeni su kaynağı" arayışları sürerken mevcut altyapıdaki kayıpların azaltılmamasının sorunu derinleştirdiğine işaret ediyor. Raporda, ASKİ'de genel müdür dâhil toplam 27 üst düzey yönetici pozisyonu bulunduğu belirtilirken, teşkilat yapısında yer almayan bazı daire başkanlıklarına mevzuata aykırı biçimde görevlendirme yapıldığı vurgulandı.
DSİ yapıp teslim etti, suyu akıtmayı beceremediler
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP lideri Özgür Özel'in Denizli mitinginde kullandığı, "Tayyip Bey, 'Yağmur yağmasın, Ankara susuz kalsın' diye dua ediyor" ifadeleri ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bakan Yumaklı, "Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş’ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ’nin yapıp teslim ettiği suyu vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır" dedi. "Barajlardan, kuyulardan DSİ’nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz" diyen Yumaklı, NSosyal'den yaptığı açıklamada, "Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin. Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.