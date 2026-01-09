Yeni Şafak
Gündem
ABB Tunahan'a 5 milyon TL tazminat ödeyecek

Saliha Engin
04:009/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Ankara’da 20 başıboş köpeğin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’ın açtığı tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, küçük çocuğa 5 milyon lira tazminat ödenmesine hükmetti. Tunahan’ın Avukatı Aslıhan Ergün Ercan, tazminatın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep edileceğini ifade etti.

Ankara’da okula giderken 20’ye yakın başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’ın açtığı 10 milyon liralık manevi tazminat davasında emsal nitelikte bir karar çıktı. Ankara 8. İdare Mahkemesi, olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğuna hükmederek, Tunahan'a 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.


SORUMLU CEZALANDIRILDI

Mahkeme kararında, söz konusu tazminatın yalnızca Tunahan’ın yaşadığı ağır fiziksel ve psikolojik travmanın bir nebze olsun giderilmesini değil, aynı zamanda kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan sorunlar sebebiyle hükmedilmesinin yeterli olduğu anlatıldı. Kamu idarelerinin yapmakla yükümlü oldukları hizmetleri gereği gibi ifa etmekle birlikte işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğuna vurgu yapılan kararda, bu tedbirler alınmadığında ortaya çıkacak zararlarda ise maddi ve manevi zararların tanzim edilmesi yönünden sorumlulukları bulunduğu vurgulandı. Kararda, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’nin kusur ve sorumluluğunun bulunduğu belirtilerek, müşterek esasiye 5 milyon TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.


ABB’DEN TALEP EDİLECEK

Yeni Şafak’a konuşan Avukat Aslıhan Ergün Ercan, “Manevi tazminat davasında çıkan bu karar benzer davalara emsal niteliği taşıyor. Hükmedilen tazminatı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep edeceğiz” dedi.


