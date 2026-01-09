ABB Tunahan’a 5 milyon TL tazminat ödeyecek

Mahkeme kararında, söz konusu tazminatın yalnızca Tunahan’ın yaşadığı ağır fiziksel ve psikolojik travmanın bir nebze olsun giderilmesini değil, aynı zamanda kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan sorunlar sebebiyle hükmedilmesinin yeterli olduğu anlatıldı. Kamu idarelerinin yapmakla yükümlü oldukları hizmetleri gereği gibi ifa etmekle birlikte işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğuna vurgu yapılan kararda, bu tedbirler alınmadığında ortaya çıkacak zararlarda ise maddi ve manevi zararların tanzim edilmesi yönünden sorumlulukları bulunduğu vurgulandı. Kararda, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’nin kusur ve sorumluluğunun bulunduğu belirtilerek, müşterek esasiye 5 milyon TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.