Köpek saldırılarında cezalar yetersiz

Güvenli Sokaklar Derneği, cezaların caydırıcı olmamasına ve yasaların uygulanmamasına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. 10 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar’ı sahipsiz köpeklerden kaçarken kaybeden Murat Pınar, yaşanan acının ardından Güvenli Sokaklar Derneği’ni kurmuştu. Derneğin başkanı olan Pınar, cezaların caydırıcı olmadığını ve uygulamada ciddi zafiyet bulunduğunu söyleyerek, “Köpeklerin kontrolsüz, başıboş bırakılması hususunda cezaların arttırılması yanında kuralların uygulanmasında da azami özenin gösterilmesi şarttır.”

Pınar, konunun hukuki çerçevesini net cümlelerle ortaya koydu: “Kedi-köpek ya sahiplidir, sahibi bakıp, gözetmekle, barındırmakla sorumludur; ya da sahipsizdir, yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. 2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla ‘sahiplenmeden’ ‘bakıp, gözetmek’ söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında sokaklara yem/yemek artığı dökmek gibi bir hak yoktur, aksine bu bir kabahattir ve cezası vardır.” Dernek yönetim kurulu üyesi Avukat Devrim Koçak, 30 Temmuz 2024’te Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe rağmen