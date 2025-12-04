Yeni Şafak
Amasya’da şehrin göbeğinde köpek ve kediler ölü bulundu

23:514/12/2025, Perşembe
IHA
<p>Hayvanseverler, katilin bulunmasını istedi</p>
Hayvanseverler, katilin bulunmasını istedi

Amasya’da şehrin göbeğinde bir köpek ve çok sayıda kedi ölü halde bulundu.Zehirlenmiş olabileceğini düşünüldüğü sokak köpeğini kurtarmak için ayran içirildiğini, ancak öldüğünü belirterek görüntüsünü paylaşan hayvansever Selma Torun, "Amasya’da katil var. Bunu yapanı ihbar edene 5 bin TL ödül vereceğim" ifadeleriyle tepki gösterdi.Torun, Gümüşlü Mahallesi’nde yaşanan bu olayın yanı sıra Pirinçci Mahallesi civarında da bir haftadır çok sayıda kedinin ölü bulunması üzerine konunun araştırılmasını istediğini söyledi.

