Temel Yöntem: "Text-to-Video" (Metinden Videoya) Nedir?

Yapay zeka ile video oluşturmanın merkezinde 2025 yılında da "Text-to-Video" teknolojisi yer alıyor. Mantık çok basit: Siz yapay zekaya ne görmek istediğinizi yazılı olarak tarif ediyorsunuz (buna "Prompt" diyoruz), o da bu tarifi analiz ederek sıfırdan hareketli görüntüler üretiyor.





Örneğin; "Gün batımında İstanbul Boğazı'nda süzülen fütüristik bir elektrikli tekne, sinematik ışık, 4K çözünürlük" yazdığınızda, AI saniyeler içinde bu sahneyi sizin için yaratıyor.