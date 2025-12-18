Yeni Şafak
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?

KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?

13:50 18/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
KPSS atama puanı

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı. 18 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek. KPSS-2025/2 tercihlerinin başlamasıyla birlikte KPSS atama ve yerleştirme puanları merak konusu oldu. Özellikle 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 puan aralığında tercih edilebilecek kamu kurumları araştırılıyor. İşte KPSS 60’tan 95’e kadar farklı puan dilimleriyle girilebilecek yerler ve detaylar.

KPSS-2025/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kamu alımları atama puanları merak konusu oldu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihlerinin başlaması sonrası KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girilebilecek olan kurumlar araştırılmaya başlandı. İşte KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girebilecek yerler.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak. 18 Aralık itibariyle başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabilecek. Peki, "KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile nereye girilir, kaç puanla memur olunur?" İşte KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girebilecek yerler.

KPSS atama puanları 2025 açıklandı mı?

KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlarları şöyle olmuştu:

KPSS-2025/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)


KPSS-2025/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)


KPSS-2025/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

