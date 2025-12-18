İstanbul için kar alarmı verildi: Asıl kırılma 22 Aralık’ta yaşanacak

Atkıları, bereleri hazırlayın… İstanbul’a kar geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bu hafta itibarıyla özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları hızla düşecek, birçok kentte kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul için ise asıl kırılma 22 Aralık’ta yaşanacak. Yaklaşık 40 gün sürecek zemheri döneminin başlamasıyla birlikte, şu anda 17–18 derece seviyelerinde olan sıcaklıklar kısa sürede 4–5 dereceye kadar gerileyecek.

1 /9 Yurt genelinde kış mevsimi yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlarken, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Aralık ayının ilk günleri geride kalırken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

2 /9 Atkıları bereleri hazırlayın

Kış mevsimi yurt genelinde etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini gösteriyor. Batı illerinde puslu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, iç bölgelerde özellikle gece ve sabah saatlerinde ayaz etkisini artırıyor. Soğuk havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, gözler yeniden “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna çevrildi.

3 /9 Kısa süreli bahar havası

20 Aralık Cumartesi günü yurt genelinde kısa süreliğine güneşli ve görece ılık bir hava yaşanacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sakin bir hava bekleniyor.

4 /9 Pazar günü sıcaklıklar düşecek

21 Aralık Pazar günü Ege ve Batı Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacak gök gürültülü sağanak yağışlar, hava sisteminde önemli bir değişimin habercisi olacak. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların yeniden düşüşe geçmesi öngörülüyor.



5 /9 Asıl kırılma 22 Aralık'ta yaşanacak Asıl sert hava değişimi 22 Aralık Pazartesi günü yaşanacak. Yaklaşık 40 gün sürecek zemheri döneminin başlamasıyla birlikte, şu anda 17–18 derece seviyelerinde olan sıcaklıklar kısa sürede 4–5 dereceye kadar gerileyecek.



6 /9 Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunurken konuya ilişkin bir açıklama da Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

7 /9 Megakente kar yağışı için tarih veren Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.

8 /9 Yurtta hava durumu nasıl? Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece saatlerinde sıcaklıklar eksi 11 ila eksi 12 dereceye kadar düştü. Uzmanlar, bu değerlerin kışın en soğuk dönemlerinden biri olarak bilinen zemheri soğuklarının habercisi olabileceğini belirtiyor.





