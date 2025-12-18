Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS 2025/2 TERCİH KILAVUZU: KPSS 2025/2 tercih kılavuzu geldi mi, merkezi atama ne zaman? Branş dağılımı

KPSS 2025/2 TERCİH KILAVUZU: KPSS 2025/2 tercih kılavuzu geldi mi, merkezi atama ne zaman? Branş dağılımı

10:2618/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

KPSS puanı ile kamuya yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, 2025/2 merkezi atama sürecine kilitlendi. Gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’na çevrilirken, tercih tarihleri, kadro ve pozisyon sayıları ile başvuru şartları merak konusu oldu.

Merkezi atama yoluyla kamuya atanmayı hedefleyen adaylar için kritik süreç yaklaşıyor. KPSS 2025/2 merkezi atama tercih takvimi araştırılırken, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kontenjan dağılımı ve nitelik kodları netleşecek.

KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

KPSS 2025/2 tercih robotu henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için adaylardan tercihler alınacak. Tercih robotu da bu süreçte adayların kullanımına sunulacak.

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri şu an için resmi olarak açıklanmış değil. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında, takvime dair güçlü bir beklenti oluşmuş durumda. Geçtiğimiz yıl KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri 19–26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılki merkezi atamanın da benzer tarihlerde yapılması öngörülüyor.

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BEKLENİYOR

KPSS 2025/2 kapsamında açılacak kadrolar, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek. Adayların, süreci ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

#kpss
#KPSS 2025
#Kpss Tercih Kılavuzu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi