KPSS 2025/2 TERCİH KILAVUZU: KPSS 2025/2 tercih kılavuzu geldi mi, merkezi atama ne zaman? Branş dağılımı

KPSS puanı ile kamuya yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, 2025/2 merkezi atama sürecine kilitlendi. Gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’na çevrilirken, tercih tarihleri, kadro ve pozisyon sayıları ile başvuru şartları merak konusu oldu.
Merkezi atama yoluyla kamuya atanmayı hedefleyen adaylar için kritik süreç yaklaşıyor. KPSS 2025/2 merkezi atama tercih takvimi araştırılırken, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kontenjan dağılımı ve nitelik kodları netleşecek.
KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?
KPSS 2025/2 tercih robotu henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için adaylardan tercihler alınacak. Tercih robotu da bu süreçte adayların kullanımına sunulacak.
KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri şu an için resmi olarak açıklanmış değil. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında, takvime dair güçlü bir beklenti oluşmuş durumda. Geçtiğimiz yıl KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri 19–26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılki merkezi atamanın da benzer tarihlerde yapılması öngörülüyor.
KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BEKLENİYOR
KPSS 2025/2 kapsamında açılacak kadrolar, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek. Adayların, süreci ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.