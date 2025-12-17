BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan son dakika planlı kesinti programı, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde milyonlarca kişiyi etkileyecek uzun süreli elektrik kesintilerine işaret ediyor. Yatırım ve bakım çalışması kapsamında kesintiler gece yarısı itibarıyla başlayacak. Yayınlanan programa göre, Avrupa Yakası’nda 22 ilçede saatler sürebilecek enerji kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek?', 'Hangi mahalle ve ilçelerde kesinti var?' ve 'Kesinti kaç saat sürecek?' sorularına yanıt ararken, ilçe ilçe saat bilgileri ve etkilenecek sokakların tamamı resmi kaynaklardan paylaşıldı. İşte İstanbul elektrik kesintisi programı.
İstanbul’da 22 ilçede planlı elektrik kesintisi
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 18 Aralık 2025 Perşembe günü planlı elektrik kesintileriyle karşılaşacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’nda 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından sonra başlayacağı, bazı ilçelerde ise 9 saate kadar sürebileceği bildirildi. Çalışmaların hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri etkilemesi bekleniyor.
18 aralık BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi
Saat: 09.00 - 16.00
Neden: Yatırım programı çalışması
Etkilenen bölgeler: Mareşal Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bazı sokakları
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi ve çevresi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Demirkapı ve Yenimahalle mahalleleri
Saat: 10.00 - 20.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Zafer Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Başakşehir Mahallesi
Saat: 08.00 - 15.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Yenidoğan Mahallesi
Saat: 17.00 - 18.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Atatürk ve Pınartepe mahalleleri
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Ovayenice Mahallesi
Saat: 16.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Oruçreis Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Topkapı Mahallesi
Saat: 08.00 - 15.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Karlıtepe ve Yenidoğan mahalleleri
Saat: 10.00 - 17.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Hamidiye Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Gültepe Mahallesi
Saat: 09.00 - 18.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Darüşşafaka Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Balaban Mahallesi
Saat: 09.00 - 18.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi
Saat: 10.00 - 15.00
Neden: Bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: 19 Mayıs Mahallesi
Saat: 09.00 - 17.00
Neden: Yatırım çalışması
Etkilenen bölgeler: Sümer Mahallesi
Elektrikler ne zaman gelecek?
Kesintilerin planlanan saatlerden daha erken tamamlanabileceği belirtilirken, vatandaşların güncel bilgilere resmi sorgulama ekranlarından ulaşmaları öneriliyor.