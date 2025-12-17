Yeni Şafak
Gece yarısı başlayacak: 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı yayınlandı

Gece yarısı başlayacak: 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı yayınlandı

21:5017/12/2025, Çarşamba
İstanbul elektrik kesintisi programı açıklandı
İstanbul elektrik kesintisi programı açıklandı

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan son dakika planlı kesinti programı, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde milyonlarca kişiyi etkileyecek uzun süreli elektrik kesintilerine işaret ediyor. Yatırım ve bakım çalışması kapsamında kesintiler gece yarısı itibarıyla başlayacak. Yayınlanan programa göre, Avrupa Yakası’nda 22 ilçede saatler sürebilecek enerji kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek?', 'Hangi mahalle ve ilçelerde kesinti var?' ve 'Kesinti kaç saat sürecek?' sorularına yanıt ararken, ilçe ilçe saat bilgileri ve etkilenecek sokakların tamamı resmi kaynaklardan paylaşıldı. İşte İstanbul elektrik kesintisi programı.

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak.


İstanbul’da 22 ilçede planlı elektrik kesintisi

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 18 Aralık 2025 Perşembe günü planlı elektrik kesintileriyle karşılaşacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’nda 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.


Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından sonra başlayacağı, bazı ilçelerde ise 9 saate kadar sürebileceği bildirildi. Çalışmaların hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri etkilemesi bekleniyor.

18 aralık BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi

Arnavutköy

Saat: 09.00 - 16.00

Neden: Yatırım programı çalışması

Etkilenen bölgeler: Mareşal Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bazı sokakları


Avcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi ve çevresi


Bağcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Demirkapı ve Yenimahalle mahalleleri


Bahçelievler

Saat: 10.00 - 20.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Zafer Mahallesi


Başakşehir

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Başakşehir Mahallesi


Bayrampaşa

Saat: 08.00 - 15.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Yenidoğan Mahallesi


Büyükçekmece

Saat: 17.00 - 18.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Atatürk ve Pınartepe mahalleleri


Çatalca

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Ovayenice Mahallesi


Esenler

Saat: 16.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Oruçreis Mahallesi


Esenyurt

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi


Eyüpsultan

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi


Fatih

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Topkapı Mahallesi


Gaziosmanpaşa

Saat: 08.00 - 15.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Karlıtepe ve Yenidoğan mahalleleri


Kağıthane

Saat: 10.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Hamidiye Mahallesi


Küçükçekmece

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Gültepe Mahallesi


Sarıyer

Saat: 09.00 - 18.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Darüşşafaka Mahallesi

Silivri

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Balaban Mahallesi


Sultangazi

Saat: 09.00 - 18.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi


Şişli

Saat: 10.00 - 15.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: 19 Mayıs Mahallesi


Zeytinburnu

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Sümer Mahallesi


Elektrikler ne zaman gelecek?

Kesintilerin planlanan saatlerden daha erken tamamlanabileceği belirtilirken, vatandaşların güncel bilgilere resmi sorgulama ekranlarından ulaşmaları öneriliyor.


