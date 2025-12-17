BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak.





İstanbul’da 22 ilçede planlı elektrik kesintisi

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 18 Aralık 2025 Perşembe günü planlı elektrik kesintileriyle karşılaşacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’nda 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.





Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından sonra başlayacağı, bazı ilçelerde ise 9 saate kadar sürebileceği bildirildi. Çalışmaların hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri etkilemesi bekleniyor.

18 aralık BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi

Arnavutköy

Saat: 09.00 - 16.00

Neden: Yatırım programı çalışması

Etkilenen bölgeler: Mareşal Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bazı sokakları





Avcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi ve çevresi





Bağcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Demirkapı ve Yenimahalle mahalleleri





Bahçelievler

Saat: 10.00 - 20.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Zafer Mahallesi





Başakşehir

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Başakşehir Mahallesi





Bayrampaşa

Saat: 08.00 - 15.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Yenidoğan Mahallesi





Büyükçekmece

Saat: 17.00 - 18.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Atatürk ve Pınartepe mahalleleri





Çatalca

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Ovayenice Mahallesi





Esenler

Saat: 16.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Oruçreis Mahallesi





Esenyurt

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi





Eyüpsultan

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi





Fatih

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Topkapı Mahallesi





Gaziosmanpaşa

Saat: 08.00 - 15.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Karlıtepe ve Yenidoğan mahalleleri





Kağıthane

Saat: 10.00 - 17.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Hamidiye Mahallesi





Küçükçekmece

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Gültepe Mahallesi





Sarıyer

Saat: 09.00 - 18.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Darüşşafaka Mahallesi

Silivri

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Balaban Mahallesi





Sultangazi

Saat: 09.00 - 18.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi





Şişli

Saat: 10.00 - 15.00

Neden: Bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: 19 Mayıs Mahallesi





Zeytinburnu

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Yatırım çalışması

Etkilenen bölgeler: Sümer Mahallesi





Elektrikler ne zaman gelecek?

Kesintilerin planlanan saatlerden daha erken tamamlanabileceği belirtilirken, vatandaşların güncel bilgilere resmi sorgulama ekranlarından ulaşmaları öneriliyor.



