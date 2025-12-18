TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, 250/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Kahramanmaraş Türkoğlu 1. Etap 525 Konut, 2. Etap 827 Konut ve 3. Etap 1191 Konut Projelerinde 2+1 nitelikli 32 adet, 3+1 salon nitelikli 391 adet olmak üzere toplam 423 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 26 Aralık 2025 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında imzalanacak. TOKİ Kahramanmaraş Türkoğlu konut belirleme kura çekiliş sonuçları.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, 250/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Kahramanmaraş Türkoğlu 1.Etap 525 Konut, 2. Etap 827 Konut ve 3. Etap 1191 Konut Projelerinde 2+1 nitelikli 32 adet, 3+1 nitelikli 391 adet olmak üzere toplam 423 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası bugün tamamlandı. Kahramanmaraş TOKİ konut kura sonuçları isim listesi haberimizde yer almakta. İşte TOKİ Kahramanmaraş Türkoğlu konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 26 Aralık 2025 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Türkoğlu/Kahramanmaraş şubesinde imzalanacaktır.
Sözleşme imzalama dönemi içerisinde peşinat yatırarak sözleşme imzalamayanlar konut alma hakkını kaybedecektir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 26 Aralık 2025 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Türkoğlu/Kahramanmaraş şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.