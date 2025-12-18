ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAM ORANI: İşte masadaki en güçlü oran! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, beklenti açıklandı mı?

BAKAN IŞIKHAN: “RAKAM KONUŞMAK İÇİN ERKEN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sürecin devam ettiğini vurguladı. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, asgari ücret rakamı için henüz erken olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, “Tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Hükümet olarak hakem rolündeyiz. Süreci sosyal diyalogla yürüteceğiz” dedi.