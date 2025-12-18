ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAM ORANI: İşte masadaki en güçlü oran! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, beklenti açıklandı mı?

Son dakika asgari ücret gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için maraton resmen başlarken, gözler yarın ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan’ın zam oranına ilişkin açıklamaları, beklentileri artırdı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında kritik süreç hız kazandı. Yarın yapılacak ikinci toplantı öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği mesajlar, masadaki rakamları yeniden gündeme taşıdı.
ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK HAFTA: KOMİSYON BUGÜN TOPLANIYOR
Özel sektörde çalışan yaklaşık 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye’yi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri hız kazandı. İşçi tarafında Türk-İş’in yer almadığı süreçte, rakamın masaya gelip gelmediği merak konusu oldu.
Gözler, bugün ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.
BAKAN IŞIKHAN: “RAKAM KONUŞMAK İÇİN ERKEN”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sürecin devam ettiğini vurguladı. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, asgari ücret rakamı için henüz erken olduğunu belirtti.
Bakan Işıkhan, “Tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Hükümet olarak hakem rolündeyiz. Süreci sosyal diyalogla yürüteceğiz” dedi.
ŞİMŞEK: “ASGARİ ÜCRET 22 BİN LİRAYI AŞTI”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, çalışanların alım gücüne dikkat çekti. Şimşek, asgari ücretin 2002’de 184 lirayken bugün 22 bin 105 liraya çıktığını, dolar bazında ise 112 dolardan 518 dolara yükseldiğini söyledi. Şimşek ayrıca, 2026 yılında Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamayla hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.
İKİNCİ TOPLANTIDA VERİLER MASADA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı yarın saat 14.00’te yapılacak. Türk-İş’in katılmasının beklenmediği toplantıda, zam oranına temel oluşturacak ekonomik veriler ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri komisyona rapor sunacak.
ZAM ORANI ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA NETLEŞEBİLİR
Yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenmesi gerekiyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ücret için bu yıl sürecin erken tamamlanması bekleniyor. Kulislerde zam oranının üçüncü toplantıda netleşebileceği konuşuluyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Hâlihazırda asgari ücret:
Net: 22.104,67 TL
Brüt: 26.005,50 TL
İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL
ENFLASYON SENARYOSU: 28 BİN TL ÜZERİ GÜNDEMDE
Merkez Bankası’nın yüzde 31–33 bandındaki yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücret hesaplarını da şekillendiriyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17 oldu.
Bu oranın dikkate alınması halinde net asgari ücretin yaklaşık 28 bin 993 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor. AK Parti kulislerinde ise yüzde 30 zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL seviyesine yükselebileceği konuşuluyor.
MASADAKİ ZAM ORANLARI VE OLASI RAKAMLAR
%20 zam: Net 26.584 TL
%25 zam: Net 27.630 TL
%28,5 zam: Net 28.404 TL
%30 zam: Net 28.735 TL
%35 zam: Net 29.841 TL
%40 zam: Net 30.946 TL