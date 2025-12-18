Yeni Şafak
KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı: Kamu Personel Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı: Kamu Personel Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

13:2418/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
2026 Yılının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için araştırma başladı. ÖSYM’nin 2026 KPSS takvimini duyurmasıyla birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim seviyelerindeki oturumların yapılacağı tarihler de netleşti. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar için 2026 KPSS başvuru ve sınav günleri belli oldu. İşte 2026 KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına ilişkin tüm ayrıntılar.

Kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, KPSS oturumlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 takviminin açıklanmasıyla; lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınav tarihleri belli oldu. İşte 2026 KPSS ortaöğretim, Ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihleri.

2026 KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de yapılacak.

KPSS başvurusu ne zaman?

ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS 2026 başvuruları 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS lisans geç başvuru günleri ise 22-23 Temmuz tarihinde yapılacak.


2026 KPSSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSSS lisans 2026 sonuçları ise 7 Ekim’de açıklanacak.

KPSS önlisans sınavı ne zaman

2026 KPSS önlisans sınavı 4 Ekim’de yapılacak.

KPSS önlisans sınavı başvurusu ne zaman?

2026 KPSS önlisans sınavı başvurusu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans geç başvuruları da 19-20 Ağustos tarihinde alınacak.

2026 KPSSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSSS önlisans 2026 sonuçları ise 30 Ekim’de açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınav tarihi 25 Ekim’de yapılacak.


KPSS ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman

2026 KPSS ortaöğretim sınavı başvurusu 27 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KPSS ortaöğretim geç başvuruları da 15-16 Eylül tarihinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

