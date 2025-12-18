Milyonların beklediği o gün geldi! 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün (18 Aralık Perşembe) gerçekleştirecek. Toplantı öncesi Bakan Vedat Işıkhan'dan "enflasyona ezdirmeme" vurgusu gelirken, masadaki hesap makinesi %20'den %40'a kadar tüm ihtimalleri tek tek hesapladı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte bugünkü toplantıdan beklenenler ve kuruşu kuruşuna zam tabloları...
Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün kritik bir viraja giriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ikinci buluşmanın rakamların telaffuz edilmeye başlanacağı ilk resmi zemin olması bekleniyor.
Asgari ücret 2. toplantısı bugün saat kaçta?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün (18 Aralık 2025 Perşembe) saat 14.00'te toplanacak. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık edecek. Bugün yapılacak istişarelerin ardından, nihai kararın Aralık ayının son haftasında yapılacak 4. toplantı ile netleşmesi bekleniyor.
Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin devam ettiği sürece dair önemli mesajlar verdi. Bakan Işıkhan, "Rakam için şu an çok erken ancak temel prensibimiz çalışanımızı enflasyona ezdirmemek. Tarafların görüşlerini alıp komisyona ileteceğiz," ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere geçen yıl asgari ücret 22.104 TL 67 kuruş olarak belirlenmişti.
2026 Asgari ücret zam senaryoları: Hangi oranda maaş kaç TL olacak?
En güçlü senaryolar, Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi olan %28,5 ile %40 arasındaki artışlar üzerine yoğunlaşmış durumda.
İşte o tablo:
Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026'dan itibaren şu kalemlerde de büyük değişim yaşanacak:
İşsizlik Maaşı: Yeni rakamla birlikte alt ve üst sınır güncellenecek.
Kıdem Tazminatı: Çalışanların tazminat tavanları yükselecek.
SGK ve Bağ-Kur Primleri: GSS primi ve isteğe bağlı sigorta ödemeleri artacak.
Borçlanma Tutarları: Doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar için maliyetler değişecek.
Ne zaman yürürlüğe girecek?
Komisyonun 31 Aralık 2025 tarihine kadar nihai rakamı belirleyip açıklaması planlanıyor. Yeni ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ceplere yansımaya başlayacak.