Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin devam ettiği sürece dair önemli mesajlar verdi. Bakan Işıkhan, "Rakam için şu an çok erken ancak temel prensibimiz çalışanımızı enflasyona ezdirmemek. Tarafların görüşlerini alıp komisyona ileteceğiz," ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere geçen yıl asgari ücret 22.104 TL 67 kuruş olarak belirlenmişti.