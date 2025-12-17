Yeni Şafak
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan tahliye edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan tahliye edildi

23:3217/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
DHA
Sercan Yaşar.
Sercan Yaşar.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi. Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi.

Tahliye edildi

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.



