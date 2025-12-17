SGK 1000 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Hangi kadroları kapsıyor, şartlar belli oldu mu? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülakatsız personel alımı son gelişmeler

SGK 1000 personel alımı süreci, Türkiye genelinde kamu istihdamını yakından takip eden adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla bin sözleşmeli personel ve 100 müfettiş yardımcısı istihdam edileceğini duyurdu. Açıklama sonrası “SGK personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?” sorusu öne çıktı.
SGK 1000 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?
Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre alım süreci, 2026 bütçe çalışmaları kapsamında planlanıyor. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından SGK personel alımı için resmi ilan ve başvuru kılavuzunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor. Kılavuzda başvuru tarihleri ve sürece ilişkin tüm teknik detayların yer alacağı ifade ediliyor.
Başvurular nereden yapılacak?
SGK personel alımı başvurularının, önceki kamu alımlarında olduğu gibi dijital platformlar üzerinden alınması öngörülüyor. Adaylar, başvuru ekranı ve gerekli belgeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi duyurularını takip edecek.
Başvuru şartları ve branşlar netleşti mi?
Mevcut bilgilere göre alımlar KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek ve mülakat yapılmayacak. Ancak hangi branşlarda personel alınacağına dair resmi bir dağılım henüz açıklanmadı.
Branşlar, kontenjanlar ve özel şartların yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte kesinleşmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiği anda sayfamızda yer alacak.