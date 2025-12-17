SGK 1000 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Hangi kadroları kapsıyor, şartlar belli oldu mu? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülakatsız personel alımı son gelişmeler

Başvurular nereden yapılacak?

SGK personel alımı başvurularının, önceki kamu alımlarında olduğu gibi dijital platformlar üzerinden alınması öngörülüyor. Adaylar, başvuru ekranı ve gerekli belgeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi duyurularını takip edecek.