TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE NE KADAR KİRALIK KONUT YAPACAK

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut yapılacak. Bu konutlara ek olarak 15 bin liralık konut inşa edilecek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından sağlanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek.