Bursa'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, bugünkü su kesintisi programını sorguluyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), yoğun yağış ve içme suyundaki bulanıklık nedeniyle Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bazı ilçelerde ise kesinti 9 saate kadar sürecek. Peki, Peki Bursa'nın hangi mahallesinde su kesintisi olacak? İşte 17 Aralık BUSKİ su kesintisi programı.

1 /7 Bursa’da BUSKİ’nin sürdürdüğü altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, İnegöl ilçelerindeki bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerin ne zaman başlayacağı, hangi bölgeleri kapsadığı ve hangi saatlerde yeniden su sağlanacağı ise BUSKİ tarafından ilan edilen güncel kesinti programında paylaşıldı. İşte 17 Aralık Çarşamba Bursa'da su kesintisilerinden etkilenecek mahalleler.

2 /7 Gemlik'te sular ne zaman gelecek? EŞREF DİNÇER Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/12/2025 10:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 16/12/2025 13:00 Kesim Tarihi: 16/12/2025 10:00 Açıklama: İÇME SUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI.

3 /7 İnegöl'de sular ne zaman gelecek? CUMHURİYET Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

4 /7 İnegöl'de sular ne zaman gelecek? ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 13/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 13.12.2025 - 20.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

5 /7 Mustafakemalpaşa'da sular ne zaman gelecek? HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 17/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 08/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.12.2025 - 17.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

6 /7 Nilüfer’de sular ne zaman gelecek? KONAK Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/12/2025 10:15 Planlanan Bitiş Tarihi: 17/12/2025 13:30 Kesim Tarihi: 17/12/2025 10:15 Açıklama: Nilüfer İLÇESİ; C3_B34 Alt Bölgesinde Bulunan, Konak Mahallesi Ben Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 17.12.2025 Tarihinde 10:15 ile 13:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.