Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Ankara genelinde yürütülen bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Yenimahalle, Gölbaşı ve Pursaklar başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, ASKİ güncel su kesintisi yaşanan mahalleleri ve tahmini su verme saatlerini paylaştı. İşte 17 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi programı.