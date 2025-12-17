Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 17 Aralık 2025 Çarşamba günü kent genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Gölbaşı, Yenimahalle, Pursaklar ve Etimesgut’ta suların ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte ASKİ Ankara su kesintisi haberleri.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Ankara genelinde yürütülen bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Yenimahalle, Gölbaşı ve Pursaklar başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, ASKİ güncel su kesintisi yaşanan mahalleleri ve tahmini su verme saatlerini paylaştı. İşte 17 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi programı.
Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek?
Arıza Tarihi: 16.12.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.12.2025 02:00:00
Detay: Yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 16.12.2025 10.00 ile 17.12.2025 02.00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş, yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekipler, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Etkilenen Yerler: Susuz Mahallesi , Yunus Emre Mahallesi , Pamuklar Mahallesi , Demetevler Mahallesi , Özevler Mahallesi , Yeşilevler Mahallesi , ,Kaletepe Mahallesi , , , Karacakaya Mahallesi Yuvaköy Mahallesi Tepealtı Mahallesi Esentepe Mahallesi Yakacık Mahallesi Yuva Mahallesi Memlik Mahallesi Serhat Mahallesi Anadolu Mahallesi , Beştepe Mahallesi.
Etimesgut’ta sular ne zaman gelecek?
Arıza Tarihi: 17.12.2025 08:50:00
Tamir Tarihi: 17.12.2025 18:00:00
Detay: Yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca Mahallesi , Yeni Bağlıca mahallesi 08:50 ile 18:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir. Etkilenen Yerler: Bağlıca ve Yeni Bağlıca Mahalleleri.
Pursaklar’da sular ne zaman gelecek?
Arıza Tarihi: 17.12.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.12.2025 12:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Vezir Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı -Yunus emre mahallesi bir kısmı.
Gölbaşı’da sular ne zaman gelecek?
Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:05:00
Tamir Tarihi: 17.12.2025 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesinde, 100'lük İçme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı çalışması nedeniyle,17.12.2025 saat-10:00 ile 17.12.2025 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Hacılar ve Kızılcaşar Mahalleleri bir kısmı.
Gölbaşı’da sular ne zaman gelecek?
Arıza Tarihi: 17.12.2025 10:05:00
Tamir Tarihi: 17.12.2025 17:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesinde, 200'lük İçme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı çalışması nedeniyle,17.12.2025 saat-10:00 ile 17.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: İncek ve Kızılcaşar Mahalleleri bir kısmı.