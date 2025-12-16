TOKİ, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Sosyal konut projeleri kapsamında başvuruları alınan konutlar için kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ sosyal konut kura çekilişinin yapıldığı iller arasında Ankara, Sivas, Hakkari, Rize, Sakarya, Karabük, Erzincan, Çorum, Konya, Şanlıurfa, Tokat ve pek çok başka şehir de bulunuyor. İşte TOKİ sosyal konut kura sonuçlarına dair isimlerin yer aldığı liste.
