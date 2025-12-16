Yeni Şafak
TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu sorgulama ekranı

TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu sorgulama ekranı

TOKİ, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Sosyal konut projeleri kapsamında başvuruları alınan konutlar için kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ sosyal konut kura çekilişinin yapıldığı iller arasında Ankara, Sivas, Hakkari, Rize, Sakarya, Karabük, Erzincan, Çorum, Konya, Şanlıurfa, Tokat ve pek çok başka şehir de bulunuyor. İşte TOKİ sosyal konut kura sonuçlarına dair isimlerin yer aldığı liste.

TOKİ, vatandaşları sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturmayı sürdürüyor. 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde başvuruların toplandığı TOKİ konutları için kura çekilişi gerçekleştirildi. Çekiliş yapılan iller arasında Rize, Sakarya, Sivas, Karabük, Erzincan, ve Çorum gibi iller de bulunuyor. İşte TOKİ sosyal konut kura sonuçlarına dair isim listesi.

Erzincan TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçlarına ait isim listesi için tıklayın

Sosyal konut Çorum TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

Sakarya TOKİ sosyal konut kura sonuçları isim listesi için tıklayın

TOKİ Hakkari konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

İl il TOKİ konutları kura sonuçları isim listesi için tıklayın

SİVAS SUŞEHRİ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA MAMAK KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ŞANLIURFA EYÜBİYE KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARABÜK ESKİPAZAR KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

