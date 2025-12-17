Yeni Şafak
ŞOK aktüel 17 Aralık 2025 ürünler kataloğu yayımlandı

09:4817/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
ŞOK, 17 Aralık 2025-01 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Çarşamba günü itibarıyla başlayan kampanyada; mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine, evcil hayvan mamalarından teknolojik cihazlara kadar geniş yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Katalogda dikkat çeken fırsatlar arasında çift kişilik yorgan 1.399 TL, tatlı kaşık çatal seti 399 TL, figürlü sıvı sabunluk 199 TL fiyat etiketiyle öne çıkan ürünler yer almakta. İşte, ŞOK aktüel ürünler 17 Aralık - 1 Ocak listesi.

ŞOK 17 Aralık aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta beyaz eşyadan, küçük mutfak aletlerine, gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunuluyor. Bütçesine uygun alışveriş planı yapanlar, kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi.

4'lü Gold Figürlü Tatlı Çatal Kaşık Set 199 TL

Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL

Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL

Cam Çerezlik 50 TL

Figürlü Kupa 219 TL

Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL

Kurabiye Adam Figürlü Tabak 199 TL

Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL

2'li Desenli Sunum Tepsisi 100 TL

Desenli Pipetli Bardak 100 TL

Kaplumbağa Bardak Altlığı 119 TL

Yuvarlak Kapaklı Çok Amaçlı Kutu 75 TL

Sızma Zeytinyağı 1 L 245 TL

Salamura Siyah Zeytin 201-260 500 g 129 TL

Levent Börek 3 Peynirli 400 g 99 TL

Kornişon Turşusu No: 1 670 g 59,90 TL

Kahve Dünyası Sütlü Fındık/Badem Draje 60 g 79,90 TL

Toblerone Sütlü/Bademli Çikolata 100 g 99 TL

Çok Tahıllı Tava Ekmeği 430 g 57,90 TL

Ar-Tad Makaron 7’li 105 g 89,90 TL

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 g 145 TL

Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 125 TL

Banvit Piliç Nuget 700 g 115 TL

6'lı Cambu Renkli Cam Pipet 50 TL

Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa 34,95 TL

Ahşap Satranç Takımı 229 TL

