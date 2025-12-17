ŞOK, 17 Aralık 2025-01 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Çarşamba günü itibarıyla başlayan kampanyada; mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine, evcil hayvan mamalarından teknolojik cihazlara kadar geniş yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Katalogda dikkat çeken fırsatlar arasında çift kişilik yorgan 1.399 TL, tatlı kaşık çatal seti 399 TL, figürlü sıvı sabunluk 199 TL fiyat etiketiyle öne çıkan ürünler yer almakta. İşte, ŞOK aktüel ürünler 17 Aralık - 1 Ocak listesi.
ŞOK AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLER KATALOĞU
4'lü Gold Figürlü Tatlı Çatal Kaşık Set 199 TL
Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL
Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL
Cam Çerezlik 50 TL
Figürlü Kupa 219 TL
Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL
Kurabiye Adam Figürlü Tabak 199 TL
Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL
2'li Desenli Sunum Tepsisi 100 TL
Desenli Pipetli Bardak 100 TL
Kaplumbağa Bardak Altlığı 119 TL
Yuvarlak Kapaklı Çok Amaçlı Kutu 75 TL
Sızma Zeytinyağı 1 L 245 TL
Salamura Siyah Zeytin 201-260 500 g 129 TL
Levent Börek 3 Peynirli 400 g 99 TL
Kornişon Turşusu No: 1 670 g 59,90 TL
Kahve Dünyası Sütlü Fındık/Badem Draje 60 g 79,90 TL
Toblerone Sütlü/Bademli Çikolata 100 g 99 TL
Çok Tahıllı Tava Ekmeği 430 g 57,90 TL
Ar-Tad Makaron 7’li 105 g 89,90 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 g 145 TL
Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 125 TL
Banvit Piliç Nuget 700 g 115 TL
6'lı Cambu Renkli Cam Pipet 50 TL
Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa 34,95 TL
Ahşap Satranç Takımı 229 TL