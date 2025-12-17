ŞOK 17 Aralık aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta beyaz eşyadan, küçük mutfak aletlerine, gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunuluyor. Bütçesine uygun alışveriş planı yapanlar, kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi.