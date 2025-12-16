Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası motorinin litre fiyatına beklenen indirim yansıdı. 16 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? İşte ayrıntılar...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 TL indirim yansıtıldı.
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 16 Aralık 2025 itibariyle şu şekilde:
İstanbul (Avrupa)
Benzin fiyatı: 52,55 TL
Motorin fiyatı: 53.12 TL
LPG fiyatı: 28,51 TL
ANADOLU YAKASI:
Benzin fiyatı: 52,55 TL
Motorin fiyatı: 54.95 TL
LPG fiyatı: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 53.34 TL
Motorin fiyatı: 54.13 TL
LPG fiyatı: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 53,74 TL
Motorin fiyatı: 54.49 TL
LPG fiyatı: 28.33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor ve herhangi fiyat değişiminde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.