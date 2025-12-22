Yeni Şafak
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Aralık 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları

12:0222/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları değişiyor. 22 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? İşte ayrıntılar...

Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 22 Aralık 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 22 Aralık 2025 itibariyle şu şekilde:


İstanbul (Avrupa)

Benzinin litresi: 51.82 TL

Motorinin litresi: 53.22 TL

LPG: 28.51 TL


ANADOLU YAKASI:


Benzinin litresi: 51.65 TL

Motorinin litresi: 53.05 TL

LPG: 27.88 TL









Ankara akaryakıt fiyatları


Benzinin litresi: 52.68 TL

Motorinin litresi: 54.24 TL

LPG: 28.40 TL







İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litresi: 53.01 TL

Motorinin litresi: 54.58 TL

LPG: 28.33 TL







Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor ve herhangi fiyat değişiminde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.


