Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları değişiyor. 22 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? İşte ayrıntılar...

Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 22 Aralık 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor.

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 22 Aralık 2025 itibariyle şu şekilde:

İstanbul (Avrupa) Benzinin litresi: 51.82 TL Motorinin litresi: 53.22 TL LPG: 28.51 TL

ANADOLU YAKASI:

Benzinin litresi: 51.65 TL Motorinin litresi: 53.05 TL LPG: 27.88 TL

















Ankara akaryakıt fiyatları

Benzinin litresi: 52.68 TL Motorinin litresi: 54.24 TL LPG: 28.40 TL













İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litresi: 53.01 TL Motorinin litresi: 54.58 TL LPG: 28.33 TL











