İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar pazar günü başladı. Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Miraç Gecesi 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, bayram hangi güne denk geliyor?