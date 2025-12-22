Yeni Şafak
Ramazan Bayramı ne zaman 2026 bayram hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman 2026 bayram hangi güne denk geliyor?

11:0422/12/2025, Pazartesi
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar başladı. Regaip Gecesi, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi.

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar pazar günü başladı. Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Miraç Gecesi 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, bayram hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.

Ramazan Bayramı ne zaman 2026?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü

