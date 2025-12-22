AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık AÖL 1. dönem sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tarihler

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı'na katıldılar ve sınav süreci 3 oturumda tamamlandı. Her oturum için öğrencilere 100 dakika süre tanındı. Şimdi ise öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve AÖL cevap anahtarının 2025 Aralık ayında yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor.





AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.





AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Resmi duyurulara göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak . Adaylar, bu tarihten itibaren soru ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://www.meb.gov.tr ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM ) web adresi olan https://odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.





SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE HANGİ KURUM TARAFINDAN AÇIKLANMAKTADIR? SINAV SORULARI/CEVAPLARI VE SINAV SONUÇLARINA E-İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.





AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla veya e-devlet girişi ile giriş yaparak sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.





SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.





İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların cevaplanmasında https://eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.





Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından cevaplanarak adaylara bildirilecektir. Yapılan itirazlar sonucunda herhangi bir değişiklik olması durumunda adaya ve HBÖGM'ye bilgi verilecektir. Diğer hususlara ilişkin ititrazlar HBÖGM tarafından cevaplanacaktır.



