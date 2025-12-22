SGK 1000 sözleşmeli personel alımı: SGK personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartlar neler? KPSS-2025/2 tercih kılavuzu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bünyesinde istihdam etmek üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden kabul edilecek.





Kadrolar belli oldu

İhtiyaç duyulan kadrolar arasında 575 Büro Personeli, 275 Destek Personeli, 100 Koruma Güvenlik Görevlisi ve 50 Teknisyen yer alıyor. Büro personeli için 435 önlisans ve 140 lisans mezunu alınacakken, destek personeli kadrosuna 183 ortaöğretim mezunu, 92 önlisans mezunu alınacak. Ayrıca, koruma güvenlik görevlisi olarak alınacak 100 kişinin tamamı önlisans mezunu olacak. Teknisyen alımı ise yalnızca mesleki ortaöğretim mezunlarıyla sınırlı.





SGK Personel alımı için tercih başvuruları son günü ne zaman?

Başvurular, 18 Aralık’ta saat 11:00'de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin online başvuru sistemi üzerinden yapacaklar. Tercih işlemleri sırasında, başvuru yapan kişilerin mezuniyet durumları, seçilecek kadrolarla uyumlu olmalı ve gerekli niteliklere uygunluk kontrol edilmelidir.





Yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar puan sırasına göre kadrolara yerleştirilecek. Yerleştirme sonucunda, adaylar ilgili kamu kurumlarına atamaları için başvuracaklar. Başvurular sırasında herhangi bir eksik bilgi veya tutarsızlık tespit edilirse, adayların yerleştirmeleri iptal edilecek.





Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.



