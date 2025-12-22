Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa'da derbi heyecanı

Rafa Silva'nın forma giymesi beklenmiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor. Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkati çeken Portekizli futbolcu, söz konusu mücadelede süre almamıştı.





Fiziksel olarak hazır olmadığı öğrenilen Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu." ifadelerini kullanmıştı.





Bu sezon 16 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, son olarak ligdeki Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.