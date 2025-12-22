KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. KPSS 2025/2 merkezi atama kapsamında tercih işlemleri devam ederken birçok kişi de arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. 18 Aralık 2025 tarihinde başlayan tercih süreci 25 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile KPSS 2025/2 tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?