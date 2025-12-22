KPSS 2025/2 merkezi atama tercih süreci devam ederken adımları tamamlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Kamuya yerleşme hayali kuran binlerce kişi, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken gözler ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevrildi. KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Merkezi atama takvimi haberimizde.
KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. KPSS 2025/2 merkezi atama kapsamında tercih işlemleri devam ederken birçok kişi de arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. 18 Aralık 2025 tarihinde başlayan tercih süreci 25 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile KPSS 2025/2 tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?
KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS-2025/2 tercih sürecinin tarihleri netleşti. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.
Başvuru başlangıcı: 18 Aralık 2025
Başvuru bitişi: 25 Aralık 2025 (Saat 23.59)
Belirlenen tarihler arasında yapılan tercihler değerlendirmeye alınacak ve sürecin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
Tercih işlemleri yalnızca çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların izlemesi gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:
Sisteme giriş: ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim
Kimlik doğrulama: T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ya da e-Devlet bilgileri
Kılavuz kontrolü: Mezuniyet alanına uygun kadro ve pozisyonların incelenmesi
Onay işlemi: Tercih listesinin kaydedilerek onaylanması
Tercih sürecini tamamlayan adaylar için gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek.
KPSS TERCİH ÜCRETİ AÇIKLANDI
Yerleştirme sürecine dahil olmak isteyen adayların tercih ücretini yatırmaları gerekiyor. Bu kapsamda KPSS-2025/2 tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi.
Ödemeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan "Ödemeler" bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.