Gümüş rekorla başladı! Bugün 22 Aralık Pazartesi 2025 ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu?

15:5522/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Ons gümüş haftaya rekorla başladı. Gümüş fiyatları bu sabah 69,45 dolarla rekor kırdı ve yeni haftaya tarihi zirvesini görerek başladı. Yatırımcılar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendiriyor. Artan talep ve yükselen fiyatlar, gümüşü alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıkarıyor.

Gümüş fiyatları ne kadar oldu?


Gümüş piyasalarında 22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla güncel gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkati üzerinde. Gümüş ons fiyatı alışta 2960.3 TL, satışta 2964.66 TL olarak belirlenmiştir.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Küresel faiz politikaları ve ekonomik veriler

Jeopolitik gelişmeler ve risk algısı











Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor.



Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebiyle Fed’in faiz indirimi gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında.


Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.



