E-Devlet üzerinden 10 Kasım'da erişime açılan TOKİ 500 bin konut başvuruları 19 Aralık’ta sona erecek. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. TOKİ sosyal konut projelerinde taksitlerin, İstanbul’da 11 bin 63 TL, diğer illerde ise 9 bin 938 TL seviyesinden başlayacağı belirtiliyor. Peki 80 metrekarelik 2+1 dairenin satış fiyatı ve aylık taksit tutarları sabit mi kalacak, altı ayda bir artacak mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu. 10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların aylık taksitleri ve 2 milyon 950 bin TL satış fiyatı sabit mi kalacak artacak mı?
500 bin sosyal konut projesinde ödemeler yüzde 10 peşinat, 240 ay vade olarak gerçekleştirilecek. 6 ayda bir Ocak ve Temmuz bir önceki memur maaş artış oranında hesaplanarak ana para artışı gösterecektir.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında il bazında gerçekleştirilecek Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025’te başlayacak ve 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Bu dönemde, 81 ilde başvurusu uygun bulunan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemi ile seçilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekimlerinin 27 Şubat 2026’da sona ermesinin ardından, her il ve projeye ait sonuçlar aşamalı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm kura sonuçların en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar duyurulması tahmin ediliyor
TOKİ İLK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine sosyal konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla kademeli bir biçimde yapılması planlanıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.