80 metrekarelik 2+1 konutların aylık taksitleri ve 2 milyon 950 bin TL satış fiyatı sabit mi kalacak artacak mı?

500 bin sosyal konut projesinde ödemeler yüzde 10 peşinat, 240 ay vade olarak gerçekleştirilecek. 6 ayda bir Ocak ve Temmuz bir önceki memur maaş artış oranında hesaplanarak ana para artışı gösterecektir.





İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.