Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun altıncı haftasına güçlü bir şekilde giriyor. Avrupa arenasındaki mücadelesine devam eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 9 puanla sıralamanın 14. basamağında yer alırken, Monaco deplasmanında alacağı sonucun turnuvadaki kaderini belirlemesi bekleniyor. Temsilcimiz, ilk 8’e yükselerek Son 16 Turu’na doğrudan gitmeyi veya Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.





Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puan tablosundaki son durumu

Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonunda lig aşamasının altıncı haftasına girerken puan sıralamasındaki yerini koruma ve üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan beş müsabakada topladığı 9 puanla 36 takımlık tabloda 14. sırada yer alıyor.





İlk 8 hedefi ve kritik Monaco deplasmanı

UEFA’nın yeni formatıyla oynanan lig aşamasında ilk 8’e giren takımlar doğrudan Son 16 Turu’na yükseliyor. Galatasaray ise topladığı puanla Play-Off potasında bulunurken, Monaco ile 9 Aralık 2025 Salı akşamı oynayacağı karşılaşmadan alacağı galibiyetle ilk 8 yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu maç, temsilcimizin üst tur rotasını belirleyecek en önemli virajlardan biri olarak görülüyor.





Galatasaray’ın puanı kaç, sıralaması ne?

Galatasaray şu ana kadar üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Elde edilen 9 puan, sarı-kırmızılı kulübü 14. sıraya taşırken, rakiplerin puan durumuna göre Monaco deplasmanından çıkacak bir üç puan temsilcimizi ilk 8 hattına yaklaştırabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi sıralaması, sezonun kış arasından önce netleşecek.





UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 güncel puan tablosu





1-Arsenal 15

2- PSG 12

3- Bayern Münih 12

4- Inter 12

5- Real Madrid 12

6- Borussia Dortmund 10

7- Chelsea 10

8- Sporting Lizbon 10

9- Manchester City 10

10- Atalanta 10

11- Newcastle United 9

12- Atletico Madrid 9

13- Liverpool 9

14- Galatasaray 9

15- PSV Eindhoven 8

16- Tottenham 8

17- Bayer Leverkusen 8

18- Barcelona 7

19- Karabağ 7

20- Napoli 7

21- Marsilya 6

22- Juventus 6

23- Monaco 6

24- Pafos FC 6

25- Union SG 6

26- Club Brugge 4

27- Athletic Bilbao 4

28- Eintracht Frankfurt 4

29- Kopenhag 4