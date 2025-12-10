Geminid meteor yağmuru Aralık’ta Türkiye'yi ışıldatacak: Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? Saatte 150 meteor





Geminid meteor yağmuru Aralık'ta zirve yapacak

Her yıl Aralık ayında gerçekleşen ve gökyüzündeki en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Geminid, bu yıl 13-14 Aralık'ta zirveye ulaşacak. Adını, meteorların İkizler takımyıldızından geldiği izlenimi uyandıran kaymalarından alıyor. Bu yıl, saatte 100 ile 150 arasında meteor görmek mümkün olacak, bu da onu yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri yapıyor.



