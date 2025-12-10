Geminid meteor yağmuru Aralık’ta Türkiye'yi ışıldatacak: Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? Saatte 150 meteor

Geminid meteor yağmuru, Aralık ayında Türkiye'den gözlemlenebilecek. 13-14 Aralık'ta zirveye ulaşacak bu fenomen, saatte 100-150 meteor gösterisiyle yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olacak. Türkiye'den izlenebilmesi için ise karanlık, bulutsuz bir gece gerekecek.
Geminid meteor yağmuru, Aralık ayında Türkiye'den izlenebilecek. Yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olan Geminid, 13-14 Aralık tarihlerinde zirve yapacak. Saatte 100-150 meteor kaymasıyla dikkat çeken bu olay, ışık kirliliğinden uzak, açık havada en iyi şekilde gözlemlenebilecek. Türkiye'nin birçok bölgesinden görülebilecek meteor yağmuru, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunacak.
Geminid meteor yağmuru Aralık'ta zirve yapacak
Her yıl Aralık ayında gerçekleşen ve gökyüzündeki en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Geminid, bu yıl 13-14 Aralık'ta zirveye ulaşacak. Adını, meteorların İkizler takımyıldızından geldiği izlenimi uyandıran kaymalarından alıyor. Bu yıl, saatte 100 ile 150 arasında meteor görmek mümkün olacak, bu da onu yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri yapıyor.
Türkiye'den görülebilir mi?
Bu seneki Geminid meteor yağmuru, Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden uzak, ışık kirliliğinin olmadığı ve gökyüzünün net olduğu bölgelerde bu olağanüstü doğa olayını gözlemlemek mümkün. Uzmanlar, geceyi daha verimli geçirmek için çıplak gözle izlenebilecek alanların tercih edilmesini öneriyor.
Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?
Zirve etkinliği ne zaman?
Geminid meteor yağmuru nedir?
Geminid meteor yağmuru, her yıl Aralık ayında gözlenen, yılın en etkileyici ve en yoğun meteor yağmurlarından biridir. Adını, gökyüzünde meteorların İkizler (Gemini) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alır.