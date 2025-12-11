Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için ünvan değişikliği sınavı düzenleyecek. Bakanlık, merkez ve taşra birimlerinde görevli personelden mühendis, mimar, avukat, biyolog, ekonomist gibi farklı pozisyonlarda görev değişikliği yapılmasını sağlayacak. Adayların başvuruları, 21 Aralık 2025'e kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden kabul edilecek. Sınavın tarihi ise 7 Şubat 2026 olarak belirlendi.





Başvuru şartları ve özel nitelikler

Başvuru yapmak isteyen adayların, Bakanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların, mezuniyet durumlarının başvuru tarihi itibariyle tamamlanmış olması ve belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilmesi gerekmektedir. Şartlar arasında, mühendislik, mimarlık, hukuk ve biyoloji gibi alanlarda belirli bölüm mezuniyet şartları da bulunmaktadır.





Sınav süreci ve ücretler

Ünvan değişikliği sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav, 7 Şubat 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek ve 90 dakika sürecek. Sınav için belirlenen ücret ise 2.650 TL olarak açıklanmış olup, ödemeler yalnızca banka veya kredi kartı ile yapılacak. Ödeme işlemi gerçekleştiren adaylar, 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini alabilecekler.





Sınav sonuçları ve atama süreci

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınav için çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, başarı puanına göre sıralanarak atama için en yüksek puan alanlardan başlayacak. Atama süreci, sınavın ardından belirli bir süre içerisinde tamamlanacak.



