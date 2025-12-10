Mehmet Akif Ersoy görevden alındı mı?

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir"