Çok sayıda isim hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Buse Öztay gözaltına alındı. Habertürk'ten söz konusu olaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Ersoy'un görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. İşte haberin detayları.
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.
Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.
Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ersoy'un yanı sıra medya sektörünün alt kademe 7 medya çalışanı şüphelinin daha uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler şöyle:
Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Buse Öztay.
Mehmet Akif Ersoy görevden alındı mı?
Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir"
MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?
Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985’te İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Gazetecilik kariyerine genç yaşlarında başladı ve meslek hayatının ilk yıllarından itibaren saha haberciliğine yöneldi.
Ersoy’un uluslararası alanda öne çıkmasını sağlayan süreç, Libya iç savaşı dönemindeki çalışmalarıyla başladı. Bölgede yaptığı yayınlar ve Muammer Kaddafi ile gerçekleştirdiği röportaj, kariyerinde dikkat çeken dönüm noktalarından biri oldu.
Yine bu süreçte TRT Türk’ün Addis Ababa temsilciliğini yürüttü ve Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde görev aldı.