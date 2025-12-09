TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine yönelik başvuru süreci tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar son başvuru tarihini merak ediyor. 10 Kasım’da kademeli olarak başlayan ve 15 Kasım itibarıyla tüm Türkiye genelinde erişime açılan proje için başvuru sayısı 5 milyonun üzerine çıktı. Yoğun ilgi gören Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuruların ne zaman sona ereceği gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son başvuru tarihi…

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesi, başvuru yoğunluğu ile ülke gündeminde öne çıkıyor. 10–15 Kasım arasında kademeli şekilde açılan başvuru ekranına milyonlarca kişi kayıt yaptırdı. Yoğun talep sonrası gözler, "TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?" sorusuna çevrildi. İşte projeye dair son tarih bilgisi…

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, 10 Kasım'da başlayan e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak.