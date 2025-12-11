ALES sonuç sorgulama 2025: ALES sonuçları açıklandı mı? 2025-ALES/3 sonuçları ne zaman duyurulacak? ÖSYM sınav sonuç ekranı

Yeni Şafak
23:4611/12/2025, Perşembe
ÖSYM sınav sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sınavına giren binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Yüksek lisans ve akademik kadrolara başvuracak adayların 23 Kasım’da girdiği 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025’te ÖSYM tarafından erişime açılacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin online platformundan öğrenilebilecek.

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların merakla beklediği ALES sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım’da gerçekleşen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, adaylar tarafından ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Akademik kadrolarda görev almak isteyenler için bu sınav büyük önem taşıyor.


ALES/3 sonuçları için gözler ÖSYM’de

Lisansüstü eğitim programları ve akademik kadrolara başvuracak adayların katıldığı ALES, bu yılın son oturumunun ardından sonuçlarını merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım’da yapılan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.


ALES 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için yapılan ALES sınavlarının sonuçları, 12 Aralık’ta adayların erişimine sunulacak. 23 Kasım’da gerçekleştirilen son oturumun sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını sorgulayabilecekler.


2026 ALES sınav takvimi ve başvuru tarihleri

2026 yılı için yapılacak ALES sınavlarının tarihleri belli oldu. İlk sınav 10 Mayıs 2026'da, ikinci sınav ise 26 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek. Üçüncü ve son sınav ise 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Her bir sınav için başvuru tarihleri de belirlendi. ALES/1 başvuruları 25 Mart - 2 Nisan, ALES/2 başvuruları ise 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. ALES/3 başvuruları ise 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.


ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi

ALES sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları veya üniversite numaraları ile ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasından öğrenilebilecek. ÖSYM, sınav sonuçlarını Türkçe ve İngilizce dillerinde açıklayacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek. Adaylar, sonuçların doğruluğunu kontrol etmek için “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”ni kullanabilecekler.

