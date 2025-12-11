İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte güncel son kar tahmini

Yeni Şafak
16:04 11/12/2025
Aralık ayının iyice ilerlemesiyle birlikte soğuk hava dalgası İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, olası kar yağışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Kentte yaşayan milyonlarca kişi, “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” ve “Yılbaşı öncesi beyaz örtü mümkün mü?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji’den gelen son değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Kış mevsimine geçişle birlikte İstanbul’da termometreler hızla geriledi. Soğuyan havayla beraber gözler, megakente karın düşeceği tarihlere çevrilmiş durumda. Özellikle yılbaşı yaklaşırken “İstanbul’da kar olacak mı?” sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Uzmanlar, yeni sistemlerin takvimini işaret eden açıklamalarda bulunurken, kar ihtimali İstanbulluların yakın takibinde.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci:

"Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor."
ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Parçalı Bulutlu 6°C 13°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 6°C 14°C

Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 13°C

