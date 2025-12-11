İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte güncel son kar tahmini

Aralık ayının iyice ilerlemesiyle birlikte soğuk hava dalgası İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, olası kar yağışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Kentte yaşayan milyonlarca kişi, “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” ve “Yılbaşı öncesi beyaz örtü mümkün mü?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji’den gelen son değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceğine dair önemli ipuçları veriyor.
Kış mevsimine geçişle birlikte İstanbul’da termometreler hızla geriledi. Soğuyan havayla beraber gözler, megakente karın düşeceği tarihlere çevrilmiş durumda. Özellikle yılbaşı yaklaşırken “İstanbul’da kar olacak mı?” sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Uzmanlar, yeni sistemlerin takvimini işaret eden açıklamalarda bulunurken, kar ihtimali İstanbulluların yakın takibinde.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci:
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cuma Parçalı Bulutlu 6°C 13°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 6°C 14°C
Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 13°C