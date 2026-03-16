Bedelli askerlikte yeni hesap: Bedelli askerliğe yüzde kaç zam gelecek? Bedelli askerlik zammı Meclis’ten geçti mi? Yeni ücret ve yürürlük tarihi

Türkiye’de bedelli askerlik ücretiyle ilgili yeni düzenleme gündemdeki yerini koruyor. TBMM’ye sunulan ve ekonomik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kapsamında bedelli askerlik ücretinde artış öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltileceğini duyurdu.

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis sürecinde

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş durumda. Teklifin yasalaşmasının ardından düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kanun teklifine göre bedelli askerlik ödemelerinde kullanılan gösterge rakamında değişikliğe gidiliyor. Böylece başvuru yapan yükümlülerden tahsil edilecek bedelin artırılması hedefleniyor.

Bedelli askerlik ücretine yüzde 25 artış

Yapılması planlanan düzenlemeyle bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor. Bu değişiklik bedelli askerlik ücretinde yaklaşık yüzde 25 oranında artış anlamına geliyor.

Yeni hesaplama yöntemiyle birlikte bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin ödeyeceği tutarın yaklaşık 416-417 bin TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bedelli askerlik sistemi nasıl uygulanıyor?

Mevcut uygulamada bedelli askerlikten yararlanmak isteyen ve askerliğe elverişli olan yükümlüler, belirlenen bedeli peşin olarak ödedikten sonra bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlıyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılıyor.