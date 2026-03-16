Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bedelli askerlikte yeni hesap: Bedelli askerliğe yüzde kaç zam gelecek? Bedelli askerlik zammı Meclis’ten geçti mi? Yeni ücret ve yürürlük tarihi

Bedelli askerlikte yeni hesap: Bedelli askerliğe yüzde kaç zam gelecek? Bedelli askerlik zammı Meclis’ten geçti mi? Yeni ücret ve yürürlük tarihi

20:5616/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bedelli askerlikte yeni hesap
Bedelli askerlikte yeni hesap

Bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor. AK Parti’nin sunduğu kanun teklifi kapsamında bedelli askerlik bedelinin yaklaşık yüzde 25 artırılarak 417 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor. Düzenleme yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye’de bedelli askerlik ücretiyle ilgili yeni düzenleme gündemdeki yerini koruyor. TBMM’ye sunulan ve ekonomik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kapsamında bedelli askerlik ücretinde artış öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltileceğini duyurdu.

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis sürecinde

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş durumda. Teklifin yasalaşmasının ardından düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kanun teklifine göre bedelli askerlik ödemelerinde kullanılan gösterge rakamında değişikliğe gidiliyor. Böylece başvuru yapan yükümlülerden tahsil edilecek bedelin artırılması hedefleniyor.

Bedelli askerlik ücretine yüzde 25 artış

Yapılması planlanan düzenlemeyle bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor. Bu değişiklik bedelli askerlik ücretinde yaklaşık yüzde 25 oranında artış anlamına geliyor.

Yeni hesaplama yöntemiyle birlikte bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin ödeyeceği tutarın yaklaşık 416-417 bin TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bedelli askerlik sistemi nasıl uygulanıyor?

Mevcut uygulamada bedelli askerlikten yararlanmak isteyen ve askerliğe elverişli olan yükümlüler, belirlenen bedeli peşin olarak ödedikten sonra bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlıyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılıyor.

Toplanan bedelli askerlik ücretleri Milli Savunma Bakanlığı muhasebe birimine aktarılıyor. Düzenleme kapsamında elde edilen gelirin bir kısmı genel bütçeye kaydedilirken kalan bölüm Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılıyor.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
