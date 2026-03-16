81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Eşi Sevim Emre, kısa sürede yayılan söylentilere son noktayı koydu. Orhan Gencebay hastayene mi kaldırıldı? Sağlık durumu nasıl? İşte yapılan son açıklama.
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen sanatçının, hastanede tedavi altına alındığı haberi gündeme geldi. Ancak Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, iddialara sert çıktı.
Orhan Gencebay hasta mı?
Şarkıcı Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetim altına alındığı iddia edildi.
Gencebay'ın yüksek ateş şikayetiyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne kaldırıldığı öne sürüldü.
81 yaşındaki Gencebay'ın Covid-19 geçirdiği şüphesi nedeniyle gözetim altına alındığı iddia edildi.
EŞİNDEN AÇIKLAMA
Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emre, iddiaların asılsız olduğunu belirterek Gencebay'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiğini ifade etti.
Emre, "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi" dedi.