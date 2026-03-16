Chelsea-PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile PSG arasındaki rövanş karşılaşması futbol gündeminin en çok merak edilen mücadelelerinden biri haline geldi. Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nda oynanacak kritik maç, PSG’nin Paris’te aldığı farklı galibiyetin ardından çeyrek finale gidecek takımı belirleyecek.

Chelsea-PSG rövanş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea ile PSG, 17 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek. Londra’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Maçı hangi kanal yayınlayacak?

Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetiminde gerçekleşecek. Dev mücadele dijital yayın platformu tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

PSG ilk maçta avantaj yakaladı

İki takım arasında Fransa’nın başkenti Paris’te oynanan ilk karşılaşmada PSG sahadan 5-2 galip ayrıldı. Fransız ekibine galibiyeti getiren goller Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha ve Khvicha Kvaratskhelia’dan geldi. İngiliz temsilcisi Chelsea’nin gollerini ise Malo Gusto ve Enzo Fernandez kaydetti. Bu sonuçla PSG, rövanş öncesinde önemli bir skor avantajı elde etti.

Muhtemel 11’ler

Chelsea’nin sahaya Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Fernandez, Palmer, Garnacho ve Pedro ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.