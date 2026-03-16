Sürücüler dikkat, brent petrol yükselişte: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim ya da zam var mı? 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları

16 Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatları yeni haftaya zam yapılmadan başladı. Brent petrolün küresel piyasalarda 100 doların üzerine çıkarak 110–120 dolar bandını zorlaması fiyatları baskılarken, son artış 14 Mart gecesi yürürlüğe girmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin litre fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar eşiğini aşması ve yükseliş beklentisinin güçlenmesi, benzin ve motorin fiyatlarına yönelik beklentileri artırırken 16 Mart 2026 itibarıyla pompada yeni bir fiyat değişikliği yapılmadı.
Son zam 14 Mart’ta yapılmıştı
Akaryakıt piyasasında en son fiyat güncellemesi 14 Mart gece yarısı yürürlüğe girdi. Buna göre benzinin litre fiyatına 0,55 TL, motorinin litre fiyatına ise 0,96 TL artış yansıtıldı. Küresel petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar iç piyasayı etkilemeye devam ederken Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi, uluslararası fiyat artışlarının tamamının pompaya yansımasını sınırlayan bir mekanizma olarak dikkat çekiyor.
Motorin 65 TL’nin üzerinde
Mart ayının ortasında özellikle motorin fiyatlarının birçok şehirde 65 TL seviyesini aşması, taşımacılık ve lojistik maliyetleri açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Benzin fiyatları ise 61-62 TL bandında hareket ederek tarihî zirvelere yakın seviyelerde bulunuyor. Bu durum hem araç sahipleri hem de ticari taşımacılık sektörü açısından yakından izleniyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları
16 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’da Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 61,41 TL, motorinin litre fiyatı ise 65,91 TL olarak kaydedildi. Aynı bölgede LPG’nin litre fiyatı 30,29 TL seviyesinde bulunuyor.
Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 61,26 TL, motorinin litre fiyatı 65,76 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 29,69 TL olarak uygulanıyor.
Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar
Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 62,38 TL seviyesinde bulunurken motorinin litre fiyatı 67,03 TL olarak ölçüldü. LPG fiyatı ise 30,17 TL seviyesinde.
İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 62,65 TL, motorinin litre fiyatı 67,31 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatı ise 30,09 TL seviyesinde satışa sunuluyor.