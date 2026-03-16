2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle kamu kurumlarında resmi işlemlerini tamamlamak isteyenler, arefe gününde bankalar, noterler, PTT, sağlık ocakları, eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Kamu kurumları açık mı, kapalı mı? İşte detaylar.
Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde arefe günü ve resmi kurumların çalışma saatleri yer alıyor. Bayram süresince kamu kurumlarının kapalı olacak olması nedeniyle birçok kişi işlemlerini tamamlayabilecekleri son günü araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmaması nedeniyle arefe günüyle birlikte toplam 3,5 günlük bir tatil süreci yaşanacak. Bu nedenle özellikle bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer kamu hizmeti sunan kurumların arefe gününde açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak.
AREFE GÜNÜ KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılında Ramazan Bayramı tatili arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
Bayram takvimi şu şekilde:
19 Mart 2026 Perşembe: Arefe (yarım gün tatil)
20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü
21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü
Arefe Gününün Anlamı ve Önemi
“Arefe” ya da “arife” kelimesi, dini bayramlardan bir gün öncesini ifade eder. İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan arefe günü, ibadet ve dua ile geçirilmesi tavsiye edilen günlerden biridir. Arefe günü yapılan ibadetlerin faziletine dikkat çekilmiş ve bu günün manevi açıdan büyük değer taşıdığı belirtilmiştir.