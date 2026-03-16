Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:
Peygamber Efendimiz (s.a.v), ramazan ayının son on gecesinin ihya edilmesine özel önem vermiş ve Kadir Gecesi'nin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Yine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v), Kadir Gecesi'nde inanarak ve mükafatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.
Kadir Suresi anlamı
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."