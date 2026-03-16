Bu film, Jordan'ın, Rocky filminin ilk yıldızı Sylvester Stallone ile çalışmış yönetmen ve senarist Ryan Coogler ile ikinci çalışmasıydı. Jordan, Creed'deki boksör rolüne bir yıl boyunca süren sıkı bir fiziksel eğitim ve zorlu bir yağsız diyet ile hazırlandı. Bu filmde hiç dublör kullanmadı ve boks sahnelerinin çekimleri sırasında sık sık yara bere içinde kalıp gözü karardı. Jordan, Rocky filmlerinin sekizinci kısmı sayılan Creed'in devamı olan Creed II'de de Adonis Creed rolünü yeniden üstlendi.