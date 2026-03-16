2026 Oscar (Akademi) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Gecenin dikkat çeken yapımlarından biri de 16 adaylıkla rekor kıran Sinners oldu. Film, en iyi erkek oyuncu ödülünü Michael B. Jordan’a kazandı. Michael B. Jordan televizyon dizilerinde ilk olarak HBO'da yayınlanan The Wire dizisindeki Wallace rolüyle göründü. Daha sonra ABC dizisi All My Children'da Reggie Montgomery ve NBC dizisi Friday Night Lights'da Vince Howard rolüyle tanındı. İşte Michael B. Jordan’ın hayatı ve filmleri.
Michael Bakari Jordan, 9 Şubat 1987 tarihinde ABD’de doğdu. Fruitvale Station filminde vurularak öldürülen aktivist Oscar Grant rolüyle tanındı. Daha sonra Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed'de boksör Adonis Creed'i ve Black Panther'de Erik Killmonger'ı oynadı. Her üç filmi de Ryan Coogler yazıp yönetmiştir.
Michael B. Jordan Kariyeri
Jordan'ın sinema filmi performansı ise şöyle: Red Tails filminde, Maurice "Bumps" Wilson rolü, Chronicle filminde, Steve Montgomery rolü, That Awkward Moment filminde Mikey rolü ve Fantastic Four filminde Human Torch'u canlandırdı.
Michael B. Jordan 2015'te Fantastic Four filminde süper kahraman Human Torch'a dönüşen Johnny Storm karakteriyle yıldızlaştı. Ancak film, eleştirmenlerce dünya çapında eleştirildi. Rotten Tomatoes'da yüzde 9 kabul oranı aldı ve gişede tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Buna karşılık, 2015'ten sonra Jordan, Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed'deki, boksör Apollo Creed'in oğlu Adonis Creed rolüyle, eleştirmenlerin övgüsünü kazanmaya ve olumlu görüşler almaya başladı.
Bu film, Jordan'ın, Rocky filminin ilk yıldızı Sylvester Stallone ile çalışmış yönetmen ve senarist Ryan Coogler ile ikinci çalışmasıydı. Jordan, Creed'deki boksör rolüne bir yıl boyunca süren sıkı bir fiziksel eğitim ve zorlu bir yağsız diyet ile hazırlandı. Bu filmde hiç dublör kullanmadı ve boks sahnelerinin çekimleri sırasında sık sık yara bere içinde kalıp gözü karardı. Jordan, Rocky filmlerinin sekizinci kısmı sayılan Creed'in devamı olan Creed II'de de Adonis Creed rolünü yeniden üstlendi.
Creed II, Metro-Goldwyn-Mayer tarafından 21 Kasım 2018'de vizyona sokuldu. Film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı ve gösterime çıktığı ilk günlerde 35,3 milyon dolar hasılata ulaştı (beş günlük hasılat toplamı 55,8 milyon doları buldu). Bu, gerçek oyuncularla canlı çekilmiş bir filmin ulaştığı en yüksek hasılat oldu. 2018'den itibaren, anne-babasıyla birlikte Sherman Oaks'ta satın aldığı evde yaşıyor. Jordan, aynı zamanda Japon çizgi filmlerinin, özellikle de Dragon Ball'un hayranı.
Michael B. Jordan Filmografi