Mart ayında temettü verecek hisseler 2026: Hangi şirket ne kadar kâr payı verecek? İşte tarihler ve ödeme detayları

Otomotiv ve holding şirketleri de listede





Mart ayının ilerleyen günlerinde otomotiv ve holding sektöründeki şirketler de temettü dağıtımına hazırlanıyor. Tofaş (TOASO) 23 Mart 2026’da hisse başına 17 TL temettü ödemesi yapacak.





25 Mart 2026 tarihinde ise iki şirketin ödeme yapması planlanıyor. Koç Holding (KCHOL) yatırımcılarına 5,8055 TL, Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) ise 5,9028 TL temettü dağıtacak.