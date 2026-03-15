Mart ayında temettü verecek hisseler 2026: Hangi şirket ne kadar kâr payı verecek? İşte tarihler ve ödeme detayları

20:4415/03/2026, Pazar
Borsa İstanbul’da mart ayı temettü takvimi yatırımcıların yakın takibinde. Açıklanan planlamaya göre farklı sektörlerde faaliyet gösteren 11 şirket mart ayında yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Aygaz, Tüpraş, Ford Otosan ve Koç Holding gibi büyük şirketlerin de yer aldığı temettü ödemeleri belirlenen tarihlerde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin mart ayı temettü takvimi netleşmeye başladı. Açıklanan planlamaya göre mart ayında toplam 11 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı ödeme listesi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Mart ayında temettü ödemeleri başlıyor


Mart ayındaki temettü takviminde ilk ödemeler 16 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Bu tarihte Aygaz (AYGAZ) hisse başına 10,6675 TL, Ford Otosan (FROTO) 3,0940 TL ve Tüpraş (TUPRS) 8,8229 TL kâr payı dağıtacak.


Takvimde bir sonraki ödeme 17 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Nuh Çimento (NUHCM) yatırımcılarına hisse başına 19,1250 TL temettü verecek.

Otomotiv ve holding şirketleri de listede


Mart ayının ilerleyen günlerinde otomotiv ve holding sektöründeki şirketler de temettü dağıtımına hazırlanıyor. Tofaş (TOASO) 23 Mart 2026’da hisse başına 17 TL temettü ödemesi yapacak.


25 Mart 2026 tarihinde ise iki şirketin ödeme yapması planlanıyor. Koç Holding (KCHOL) yatırımcılarına 5,8055 TL, Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) ise 5,9028 TL temettü dağıtacak.

Bankacılık ve finans şirketlerinden temettü


Mart ayı temettü takviminde bankacılık ve finans sektöründen şirketler de yer alıyor. Akbank (AKBNK) ve Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) 26 Mart 2026 tarihinde yatırımcılarına sırasıyla 1,8715 TL ve 6,9186 TL kâr payı ödeyecek.


Bunun yanı sıra Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP) 27 Mart 2026’da 4,0426 TL, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO) ise 31 Mart 2026 tarihinde 0,0834 TL temettü dağıtacak.


Mart ayı boyunca gerçekleşecek bu ödemelerle birlikte Borsa İstanbul’da temettü takvimi yatırımcıların portföy planlamasında önemli rol oynamaya devam ediyor.

Şirket: Aygaz A.Ş.

Bist kodu: AYGAZ

Temettü tutarı: 10,6675 T

Ödeme tarihi: 16.03.2026


Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Bist kodu: FROTO

Temettü tutarı: 3,0940 TL

Ödeme tarihi: 16.03.2026


Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

Bist kodu: TUPRS

Temettü tutarı: 8,8229 TL

Ödeme tarihi: 16.03.2026


Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Bist kodu: NUHCM

Temettü tutarı: 19,1250 TL

Ödeme tarihi: 17.03.2026


Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Bist kodu: TOASO

Temettü tutarı: 17,0000 TL

Ödeme tarihi: 23.03.2026


Şirket: Koç Holding A.Ş.

Bist kodu: KCHOL

Temettü tutarı: 5,8055 TL

Ödeme tarihi: 25.03.2026


Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.

Bist kodu: AGESA

Temettü tutarı: 5,9028 TL

Ödeme tarihi: 25.03.2026


Şirket: Akbank T.A.Ş

Bist kodu: AKBNK

Temettü tutarı: 1,8715 TL

Ödeme tarihi: 26.03.2026


Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: ISGYO

Temettü tutarı: 0,0834 TL

Ödeme tarihi: 31.03.2026


Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Bist kodu: ANHYT

Temettü tutarı: 6,9186 TL

Ödeme tarihi: 26.03.2026


Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

Bist kodu: FMIZP

Temettü tutarı: 4,0426 TL

Ödeme tarihi: 27.03.2026

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

