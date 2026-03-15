Mart ayında temettü verecek hisseler 2026: Hangi şirket ne kadar kâr payı verecek? İşte tarihler ve ödeme detayları

Borsa İstanbul’da mart ayı temettü takvimi yatırımcıların yakın takibinde. Açıklanan planlamaya göre farklı sektörlerde faaliyet gösteren 11 şirket mart ayında yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Aygaz, Tüpraş, Ford Otosan ve Koç Holding gibi büyük şirketlerin de yer aldığı temettü ödemeleri belirlenen tarihlerde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
Mart ayında temettü ödemeleri başlıyor
Mart ayındaki temettü takviminde ilk ödemeler 16 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Bu tarihte Aygaz (AYGAZ) hisse başına 10,6675 TL, Ford Otosan (FROTO) 3,0940 TL ve Tüpraş (TUPRS) 8,8229 TL kâr payı dağıtacak.
Takvimde bir sonraki ödeme 17 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Nuh Çimento (NUHCM) yatırımcılarına hisse başına 19,1250 TL temettü verecek.
Otomotiv ve holding şirketleri de listede
Mart ayının ilerleyen günlerinde otomotiv ve holding sektöründeki şirketler de temettü dağıtımına hazırlanıyor. Tofaş (TOASO) 23 Mart 2026’da hisse başına 17 TL temettü ödemesi yapacak.
25 Mart 2026 tarihinde ise iki şirketin ödeme yapması planlanıyor. Koç Holding (KCHOL) yatırımcılarına 5,8055 TL, Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) ise 5,9028 TL temettü dağıtacak.
Bankacılık ve finans şirketlerinden temettü
Mart ayı temettü takviminde bankacılık ve finans sektöründen şirketler de yer alıyor. Akbank (AKBNK) ve Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) 26 Mart 2026 tarihinde yatırımcılarına sırasıyla 1,8715 TL ve 6,9186 TL kâr payı ödeyecek.
Bunun yanı sıra Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP) 27 Mart 2026’da 4,0426 TL, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO) ise 31 Mart 2026 tarihinde 0,0834 TL temettü dağıtacak.
Mart ayı boyunca gerçekleşecek bu ödemelerle birlikte Borsa İstanbul’da temettü takvimi yatırımcıların portföy planlamasında önemli rol oynamaya devam ediyor.
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026
Şirket: Koç Holding A.Ş.
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8055 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.
Bist kodu: AGESA
Temettü tutarı: 5,9028 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Akbank T.A.Ş
Bist kodu: AKBNK
Temettü tutarı: 1,8715 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ISGYO
Temettü tutarı: 0,0834 TL
Ödeme tarihi: 31.03.2026
Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü tutarı: 6,9186 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü tutarı: 4,0426 TL
Ödeme tarihi: 27.03.2026