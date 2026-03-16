ASKİ su kesintisi duyurusu: 9 saatlik kesinti yaşanacak! Gölbaşı ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?

10:1016/03/2026, Pazartesi
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yağmur suyu hattı imalatı nedeniyle, Gölbaşı ilçesindeki birçok mahallede uzun süreli su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Sincan’da ise küme evleri içerisindeki pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki ASKİ Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Ankara su kesintisi saatleri.


GÖLBAŞI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 16.03.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.03.2026 18:00:00

Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu üzerinde Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2800'lük yağmur suyu hattı imalatı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Hacılar, Hacıhasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacımuratlı, Gökçehöyük Mahalleleri, Karşıyaka Mahallesinin bir kısmı ve Çatal Armut Sitesine 16 Mart 2026 saat-09:00 ile 16 Mart 2026 saat- 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

SİNCAN’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 16.03.2026 10:10:00

Tamir Tarihi: 16.03.2026 17:00:00

Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi küme evleri içerisindeki pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallesi tamamı.

