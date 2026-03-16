Piyasalar bu tarihi bekliyor: Mart enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? TÜFE için yeni tahminler açıklandı

Türkiye’de enflasyon beklentisi ve TÜFE verileri, ekonomik gündemin en kritik başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, 2026 yılına ilişkin enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti. Bu gelişmenin ardından piyasalar, TÜİK’in açıklayacağı Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı.

Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu takvime göre 2026 Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak veriler, özellikle memur ve emekli maaş artışları ile kira artış oranlarının hesaplanmasında önemli rol oynayacak.

Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB tarafından yayımlanan son ankete göre, piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anketteki yüzde 24,11 seviyesinden yüzde 25,38’e çıktı. Aynı ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,10’dan yüzde 22,17’ye, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,11’den yüzde 17,30’a yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE için öne çıkan aralık

Anket sonuçlarına göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin tahminlerinde farklı olasılık aralıkları öne çıktı. Buna göre TÜFE’nin;

yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 17–19,99 aralığında,

yüzde 39,21 olasılıkla yüzde 20–22,99 aralığında,

yüzde 35,66 olasılıkla ise yüzde 23–25,99 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Nokta tahminler dikkate alındığında ise katılımcıların büyük bölümünün beklentisinin yüzde 20–22,99 bandında yoğunlaştığı görülüyor.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

Merkez Bankası anketine göre iki yıllık perspektifte enflasyon beklentileri daha düşük seviyelerde şekilleniyor. Katılımcıların tahminleri;

yüzde 13,17 olasılıkla yüzde 13–15,99,

yüzde 46,12 olasılıkla yüzde 16–18,99,

yüzde 17,11 olasılıkla ise yüzde 19–21,99 aralığında yoğunlaşıyor.