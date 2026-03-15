Ramazan Bayramı tatili 2026’da kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı, uzayacak mı? Son durum

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olarak uygulanacak. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi tatilin idari izinlerle uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.





2026 yılında bayramın cuma günü başlaması ve hafta sonu ile doğal olarak birleşmesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması ihtimali düşük görülüyor. Bu nedenle şu aşamada kamu çalışanları için ek idari izin kararı bulunmuyor.