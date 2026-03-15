Ramazan Bayramı tatili 2026’da kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı, uzayacak mı? Son durum

Ramazan Bayramı 2026 için geri sayım sürerken, bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden gündeme geldi. Mart ayının üçüncü haftasında başlayacak bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. Ancak şu ana kadar tatilin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.
2026 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak ve 19 Mart’ta sona erecek. Ramazan Bayramı arifesi ise 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
Üç gün süren Ramazan Bayramı’nın günleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe: Arife günü
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. günü
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. günü
Bu tarihlerle birlikte bayramın ilk günü cuma gününe denk geliyor ve bayram hafta sonu ile birleşmiş oluyor.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olarak uygulanacak. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi tatilin idari izinlerle uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.
2026 yılında bayramın cuma günü başlaması ve hafta sonu ile doğal olarak birleşmesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması ihtimali düşük görülüyor. Bu nedenle şu aşamada kamu çalışanları için ek idari izin kararı bulunmuyor.
Geçen yıl bayram tatili nasıl uygulanmıştı?
2025 yılında Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmişti ve arife yarım gün resmi tatil olarak uygulanmıştı. Bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı günüydü.