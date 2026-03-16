Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı okundu mu, kaçta okunuyor? 16 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar vakitleri

Ramazan ayının son günlerine girilirken Türkiye genelinde milyonlarca kişi bugün iftar saatini araştırıyor. 16 Mart 2026 Pazartesi günü için yayımlanan imsakiye verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde akşam ezanı saatleri belli oldu. Ramazan’ın son günleri yaklaşırken özellikle Kadir Gecesi ibadetleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki akşam ezanı okundu mu, saat kaçta okunacak? İşte tüm illerin 2026 ramazan imsakiyesi ve ezan vakitleri.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de iftar vakti
Diyanet’in yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesine göre bugün İstanbul’da iftar saati 19.18 olarak açıklandı. Başkent Ankara’da akşam ezanı 19.03’te, İzmir’de ise 19.26’da okunacak. Türkiye’nin diğer illerinde de iftar saatleri şehirlerin coğrafi konumuna göre birkaç dakika farklılık gösterebiliyor.
Ramazan ayının son dört gününe girilirken özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar “bugün iftar saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. İmsakiye verileri, her gün olduğu gibi oruç ibadetini yerine getiren milyonlar için temel referans niteliği taşıyor.
Ramazan’ın son günleri ve Kadir Gecesi
Ramazan’ın son bölümüne yaklaşılmasıyla birlikte Kadir Gecesi de yeniden gündeme geliyor. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu mübarek gecenin Ramazan ayında yer aldığı kesin kabul edilirken, hangi güne denk geldiğine dair farklı rivayetler bulunuyor.
İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının özellikle son on günü içinde aranması tavsiye ediliyor. Bazı rivayetlerde ise özellikle 27. geceye işaret edildiği aktarılıyor.
Bu nedenle Ramazan’ın son günlerinde ibadet, dua ve Kur’an tilavetine daha fazla ağırlık verilmesi tavsiye ediliyor.
İl il imsakiye bilgileri
Türkiye genelindeki tüm şehirler için güncel iftar saatleri ve imsakiye bilgilerine Diyanet tarafından yayımlanan listeler üzerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehrin iftar vaktini imsakiye tablolarından takip ederek oruçlarını akşam ezanıyla birlikte açıyor.
Kadir Gecesinin Önemi
İslam alimleri Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu konusunda ittifak
etmiş olmalarına rağmen, İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar: Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat mü’minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir.
Kadir Gecesini hakkıyla idrak edip layıkıyla değerlendirebilmek, Kur’ân-ı Kerîm’in derin mesajlarını anlamakla mümkündür. Bu nedenle, Kadir Gecesi, Kur’ân’ı öğrenmek, Rasûlullah’ın hayatını tanımak ve onların tavsiye ettiği ahlaki ve insani değerlere uygun bir yaşam sürmek için önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Çünkü Kur’ân, insanlara hem dünya hem de ahiret saadetini kazandırmayı amaçlayan,
bireysel ve toplumsal hayatı her türlü kötülükten arındırarak üstün ahlaki değerlere
yönlendiren ilahi bir rehberdir.
Kur’ân’ın özü, samimiyet, doğruluk, yardımlaşma ve kardeşlik gibi temel faziletleri içerir. O, insanlık için sevgi, barış, hoşgörü ve adaleti tesis edecek; bireyler ve toplumlar arasındaki ahlaki ve sosyal sorunların çözümüne ışık tutacak yüce ilkeler
sunar.